×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Deprem bölgesinde ‘yüz yüze’ kararı üniversitelerin

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Deprem#Üniversite
Deprem bölgesinde ‘yüz yüze’ kararı üniversitelerin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde derslerin uzaktan ya da yüz yüze yapılması kararını bu okullara bıraktı.

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep gezisi sırasında şunları söyledi: “YÖK olarak depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelerle ilgili yeni kararlar aldık. Bu illerdeki üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında fakülte ve yüksekokul bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, üniversite senatoları karara bağlayacak. 

ÖĞRENCİLERE ‘ÖZEL’ HAK

üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan veya yüz yüze öğretim görecek öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine karar verildi. Ayrıca bu üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilere eğer isterlerse eğitim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkına karar verildi. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerini YÖK olarak öncelikli konu olarak görüyoruz.”                    

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#Deprem#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!