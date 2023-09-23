Deprem bölgesinde ‘yüz yüze’ kararı üniversitelerin

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep gezisi sırasında şunları söyledi: “YÖK olarak depremde en ağır hasarı alan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelerle ilgili yeni kararlar aldık. Bu illerdeki üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında fakülte ve yüksekokul bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını, üniversite senatoları karara bağlayacak.

ÖĞRENCİLERE ‘ÖZEL’ HAK

üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan veya yüz yüze öğretim görecek öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine karar verildi. Ayrıca bu üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilere eğer isterlerse eğitim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkına karar verildi. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmelerini YÖK olarak öncelikli konu olarak görüyoruz.”