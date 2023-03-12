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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama

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#Deprem#Hatay#ANKARA
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 12:00

DEPREM bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 99'u müteahhit 279 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı bulunan 95 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 22'sinin yurt dışında olduğu, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Ayrıca tutuklu bulunan 279 kişinin 99'u müteahhit, 149'u yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 370 kişinin ise 77'si müteahhit, 217'si yapı sorumlusu, 45'i yapı sahibi, 31'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. (DHA)

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#Deprem#Hatay#ANKARA

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