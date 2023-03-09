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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 269 kişi tutuklandı

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#Deprem#Afad#Kandilli
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 269 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 14:26

DEPREM bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 269 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 1068 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 269'u tutuklanırken, 320'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 228 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 14'ünün yurt dışında olduğu, 43 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 86 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI

Depremler sonrası bölgede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 393 vakada 338 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 208'i tutuklanırken, 39 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan sayısı 30, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı sayısı 29, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti.

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#Deprem#Afad#Kandilli

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