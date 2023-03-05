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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 247 tutuklama

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#ANKARA#Deprem#Afad
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 247 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 15:17

DEPREM bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 247 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 997 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 247'si tutuklanırken, 322'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürerken, 198 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 102 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 9'unun yurt dışında olduğu, 35 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 82 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. (DHA)

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#ANKARA#Deprem#Afad

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