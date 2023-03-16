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Deprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı? Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRK'te açıkladı

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#Sel#Meteoroloji#Deprem Bölgesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 09:23

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gerçekleşen sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, deprem bölgesi için yeni uyarılarda bulundu.

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Dün gerçekleşen sel felaketinin ardından deprem bölgesi için yeni uyarılar geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e bölgedeki son hava durumu tahminini paylaştı ve uyarılarda bulundu.

2 GÜNE DİKKAT!

Prof. Dr. Şen'in CNN TÜRK ekranlarındaki uyarıları şöyle:

Durdu esasında şu an yağış ama cumartesi gününden itibaren yine neredeyse aynı şiddette yağış gözüküyor. Sadece Şanlıurfa'da değil Adıyaman, Diyarbakır'ın bir kısmı ve Malatya. Bu civarlarda tekrar kuvvetli yağış gözüküyor ama bakacağız. Takip ediyoruz onu. Cumartesi ve Pazar günü bu yağışlar tekrar olacak gibi görünüyor. İnşallah olmaz diyelim ama tahmin bunlar tabii. 

Deprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRKte açıkladı

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Bölgeye baktığımız zaman son 24 saatte en fazla yağış Malatya'ya düşmüş. Orada ölü ve kaybımız yok ama Urfa'da kaybımız olduğumuz için daha önemli bir yer haline geldi. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden takip ediyoruz. Vatandaşların da Meteoroloji'den takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyadan takip etmesinler lütfen. Cumartesiye dikkat diyorum. Cumartesi ve pazara dikkat. Biz yine yarın bunu bildiririz, her dakika değişiyor. Ama öyle bir tehlike var. Bu bölgede 114 kg yağmur yağdı. 90 yılda bir görülen bir yağmur bu. Kısa sürede fazla yağmur yağdı. Yağmur yağar bu yağmur bu anda değil belki 100 sene önce de yağdı, hep yağacaktır. Afete dönüşmesini biz yapıyoruz. Eğer burada kayıplarımız olmasaydı afete dönüşmeyecekti. Siz dere yataklarına bina, alt geçit, cadde yaparsanız bu afet kaçınılmaz olur. Bu Ayancık'ta da Kastamonu'da da aynı oldu. Yeni kurulacak şehirlerde bunlara dikkat edilecek.

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Yeni kurulacak şehirlerde bunlara dikkat edilecek. Bunlara artık dikkat etmemiz lazım. Bunların şakası yok. Yok iklim değişti böyle oldu yok. İklime bağlamamak lazım kendimize bağlamamız lazım. Dere yataklarına ev yapmayacağız. Yer çok esasında, yamaçlara doğru. Yamaçlarda TOKİ'nin evleri vardı, onlara bir şey olmaz.

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#Sel#Meteoroloji #Deprem Bölgesi

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