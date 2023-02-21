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Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlığa 93 tutuklama

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#Deprem#Hırsızlık#Yağma
Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlığa 93 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 10:38

Depremin vurduğu Adana ile Hatay'da, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen 119 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 26'sı da adli kontrolle serbest kaldı.

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Kahramanmaraşlı merkezli 2 büyük depremin vurduğu Adana'da 13 bina yıkıldı, 148 bina da ağır hasar aldı. Birçok kişi, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Deprem korkusu yaşayanlar, yazlık ya da yayla evlerine sığındı. Bunu fırsat bilenler ise boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Çalışma başlatan polis ekipleri, hem devriye görevi yaptı hem operasyon düzenledi.

Ekipler, 6 Şubat'tan bu yana 110 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kentin girişinde önlem alan polis ayrıca Hatay'da 'yağma' suçuna karışan 9 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen 119 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 93'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 26'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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