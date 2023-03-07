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Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Bakan Koca'dan açıklama

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#Fahrettin Koca#Deprem Bölgesi#Salgın Riski
Deprem bölgesinde salgın riski var mı Bakan Kocadan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 21:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde salgın hastalık riskine ilişkin, "Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki salgın hastalık riskine ilişkin son durumu paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı ERKEN UYARI SİSTEMİ üzerinden sendromik sürveyans yapılmaktadır. Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede. Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır. On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz.

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#Fahrettin Koca#Deprem Bölgesi#Salgın Riski

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