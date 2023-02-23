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Deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı mobil teyakkuz

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#Hatay#Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü#Laboratuvar
Deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı mobil teyakkuz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 09:53

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait saha araştırma aracıyla mobil laboratuvar, depremlerin yıktığı Hatay'da su kalitesine ve salgın hastalıklara karşı hızlı analizler yapılmasını sağlıyor.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremlerde Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Halk çadır kentlerde barınmaya başlarken, zarar gören su ve elektrik altyapısını onarmak için de çalışma başlatıldı. Halkın tuvalet ihtiyacı için kentin çeşitli noktalarına mobil tuvaletler yerleştirildi. İçme suyunun güvenli olmadığı gerekçesiyle yetkililer tarafından bu suyun kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

Olası salgın hastalıklara karşı önlem almak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait saha araştırma aracı ile mobil laboratuvar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesine konuşlandırıldı. Çeşitli bölgelerden alınan su numuneleri saha araştırma aracında 18 ila 24 saat içinde analiz edilip ilgili birimlere aktarılıyor. Aktif durumdaki sağlık kuruluşları ve sahra hastanelerinden gönderilen numuneler ise ishal vakalarıyla solunum yolu etkenlerinin herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmadığı yönünde 1,5 saatte moleküler tanı koyuyor.

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"SALGIN TEHDİDİNE YÖNELİK BULGU YOK"

Konuya ilişkin bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Umut Berberoğlu, salgın tehdidine yönelik henüz bulguya rastlamadıklarını ancak sevindirici olan bu gelişmenin rahatlatıcı unsur olmadığını bildirdi. Berberoğlu, salgın yaşanmaması için teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak, "Olası salgın tehlikesine karşı kurumlar arası iletişimimizi artırarak önlemlerimizi artırıyoruz. Tedbirlerimizin yanında, her türlü iyileştirici faaliyetler de anbean devam ediyor. Su kalitesine yönelik gelen numunelerin analizini bakanlığımızla paylaşıyoruz. Bölgede klorlama işlemleri, tesisatta her türlü onarım faaliyeti devam ediyor. Klor tabletleri dağıtılıyor. Su şebekesinin ulaştırılmadığı yerlerde ise tankerlerle destek takviye yapılıyor" dedi.

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#Hatay#Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü#Laboratuvar

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