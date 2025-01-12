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Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık

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#Otomobil#Araç#Dolandırıcılık
Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 09:22

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan ve trafik kazalarında ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren çete, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören ve trafik kazalarında kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık

2 aylık teknik takibin ardından Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık

40 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

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Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları, bu araçları ortak hareket ettikleri oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3'üncü kişileri mağdur ettikleri tespit edildi. Çetenin bu yöntemle 40 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık

Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçlarla dolandırıcılık

 

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#Otomobil#Araç#Dolandırıcılık

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