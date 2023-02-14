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Deprem bölgesinde koordinasyon

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#OHAL#Deprem
Deprem bölgesinde koordinasyon
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 ilde OHAL ilan etmesinin ardından gözler bölgenin bu süreçte nasıl yönetileceğine çevrildi. OHAL ilan edilmesinin ardından bölgede 31 vali ve 70’in üzerinde kaymakam görevlendirilmişti. Bir OHAL valisinin atanması şimdilik değerlendirilmiyor.

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Bölgeye gönderilen valiler, ilden ayrılmak isteyen depremzedelerle ilgili koordinasyonu yürütüyor. Ayrıca, depremzedelerin yerleştirileceği otellerden veya çadırkentlerden sorumlu olan valiler, yine ulaşım araçlarının ayarlanmasını da sağlıyor. Deprem bölgesindeki arama - kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından vali ve kaymakamlar, bölgedeki çalışmalara göre enkazın kaldırılması ve iyileştirme çalışmalarında görev alacak.

HER BAKANA İL İL GÖREV

Yürütülen çalışmaları koordine eden bakanların görevlendirildiği iller ise şöyle:

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep/Kilis

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay

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-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana

-Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman

-Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa

-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır. 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#OHAL#Deprem

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