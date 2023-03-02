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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 şahıs gözaltına alındı

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#Adıyaman#Deprem#Hırsızlık
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 23:25

Adıyaman’da yaşanan yıkıcı depreme rağmen bir marketten hırsızlık yapan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle Adıyaman’da binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanılan onca acıya rağmen Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde bir markete giren şahıslar yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve kasada bulunan paraları çaldı.

Şahıslar, aldıkları malzemeleri marketten çıkartmaya çalıştıkları esnada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yaptığı titiz denetim ve devriyeler sonucunda fark edilerek yakalandı. Gözaltına alınan M.K., H.Y.Ç. ve R.T. isimli 3 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahısların çalmaya çalıştığı ürünlerle paralar polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Deprem#Hırsızlık

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