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Deprem bölgesinde hırsızlığa 93 tutuklama

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#Deprem Bölgesi#Hırsızlık#Tutuklama
Deprem bölgesinde hırsızlığa 93 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Depremin vurduğu Adana’da 13 bina yıkıldı, 148 bina ağır hasar aldı. Birçok kişi evlerini terk etti. 

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Bunu fırsat bilenler ise boş binalara girip depremzedelerin para ve ziynet eşyaları ile cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini çaldı. Polis ekipleri, 3’ü kadın 110 kişiyi yakaladı. Hatay’da hırsızlık suçuna karışan 9 kişi de kent girişinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden 93’ü tutuklandı, 26’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA 25 TUTUKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü de depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 131 kişinin gözaltına alındığını, 25’inin tutuklandığını duyurdu. Oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik76 sitenin kapatıldığı bildirildi.   

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#Deprem Bölgesi#Hırsızlık#Tutuklama

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