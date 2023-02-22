Deprem bölgesinde hırsızlığa 93 tutuklama

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Bunu fırsat bilenler ise boş binalara girip depremzedelerin para ve ziynet eşyaları ile cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini çaldı. Polis ekipleri, 3’ü kadın 110 kişiyi yakaladı. Hatay’da hırsızlık suçuna karışan 9 kişi de kent girişinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden 93’ü tutuklandı, 26’sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA 25 TUTUKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü de depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 131 kişinin gözaltına alındığını, 25’inin tutuklandığını duyurdu. Oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik76 sitenin kapatıldığı bildirildi.