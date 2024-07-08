Deprem bölgesinde hedef: 2025 sonunda herkes evinde 

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Bakan Kurum, bir dizi incelemede bulunmak ve toplantılara katılmak için dün deprem bölgesi Hatay’daydı. İncelemelerinin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, özetle şu bilgileri verdi:

“- ŞANTİYELERDE 200 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR: Deprem bölgesinde tüm şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte vatandaşımız için yapılması gereken çalışmaları, gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü bir kez daha ifade ediyorum. 11 ilde 276 bin konut ve iş yerinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şu ana kadar 76 bin yuvamızı, vatandaşlara teslim ettik. Amacımız, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini sağlamak olacak. 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgelerinde evine girmeyen hiçbir vatandaşımız kalmasın istiyoruz.

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-HATAY’DA 10 BİN 889 KONUT SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ: Hatay’ımızda şu ana kadar 10 bin 889 konutumuzu bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik ve halen Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ’daki birçok mahallemizde 156 bin konutumuzun, iş yerimizin yapım ve inşa faaliyetleri de devam etmektedir. Asi Nehri kenarında inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla da birlikte burada yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla tarihi meclis binamıza bakacağımız, arkada Ulu Cami’yi seyredeceğimiz ve burada bu caddelerde gezerken inşallah vatandaşımızın huzur bulacağı Hatay’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii burada bunları yaparken etrafta bulunan tüm camilerimizi, Ulu Cami’mizi, Habib-i Neccar Cami’mizi buradaki kiliselerimizi, havralarımızı da inşallah Kültür Bakanlığımızla, hayırseverlerimizle birlikte inşa etmek ve aslında uygun bir şekilde ayağa kaldırmak önceliğimizdir.”