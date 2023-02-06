Son dakika: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Yoğun kar, fırtına ve sağanak...

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Depremden dolayı şimdilik kısa vereceğim. İstanbul'da bugün öğlene kadar karla karşılık yağmur, akşam üstü tekrar kar yağışı başlayacak. Cuma gününe kadar devam edecek ama salı ve çarşamba günü daha yoğun görünüyor. Sıcaklık bugün 5, yarın ve çarşamba 2C, gece -1 e düşer ve don olayı olabilir.

* Adıyaman: kuvvetli kky ve kar 4C. Kilis: kar 7C. Osmaniye: kuvvetli yağmur 12C. Diyarbakır: yağmur kky 9C. Gaziantep: kuvvetli KKY ve kar 6C. Adana: kuvvetli yağmur 11C. Mardin: kky ve kar 7C. Hatay: yağmur 11 C. Şanlıurfa: kky ve kar 7 C. Malatya: yoğun kar 1C. Kahramanmaraş: yoğun kar 3C

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KAHRAMANMARAŞ, ADANA, HATAY, G.ANTEP, KİLİS, MALATYA, Ş.URFA...

Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş ve çevre illerde hava sıcaklığı 7 derecenin altında seyrediyor.

Kahramanmaraş'ın yanısıra başta, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği illerde beklenen hava durumu şöyle;

Kahramanmaraş: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 1, en yüksek 4 derece.

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 7, en yüksek 11 derece.

Hatay: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 4, en yüksek 9 derece.

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Kilis: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 2, en yüksek 7derece.

Gaziantep: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 0, en yüksek 6 derece.

Şanlıurfa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 2, en yüksek 7derece.

Malatya: Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük -3, en yüksek 1 derece.

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 0, en yüksek 9 derece.

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Adıyaman: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 1, en yüksek 4 derece.

Osmaniye: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 7, en yüksek 12 derece.