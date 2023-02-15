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Deprem bölgesinde hasar gören kültür varlıkları restore edilecek

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Deprem#Vakıflar Genel Müdürlüğü
Deprem bölgesinde hasar gören kültür varlıkları restore edilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:25

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde 14 asırdır ayakta olan Habibi Neccar Camisi'nden, asırlık Adıyaman Ulu Camisi, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ne birçok yapıda hasar oluştu. Tarihi eserlerin hasar tespiti, koruması ve yeniden ihyası için ekipler oluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 10 ilde hasar gören tüm kültür varlıkları ve eserlerin hasar tespitleri ve korumasına yönelik çalışmalar, ilk gün itibarıyla başladı. Bu kapsamda 10 ilde vakıf kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak, yapıların güvenliğini oluşturmak amacıyla ekipler oluşturuldu. İlk tespitlerde 14 asırdır ayakta olan Habibi Neccar Camisi'nden, asırlık Adıyaman Ulu Camisi, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ne birçok yapıda irili ufaklı hasar oluştu.

ÜNİVERSİTELERİN DESTEĞİ ALINACAK

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ardından eski eserlerin korunması ve restorasyonu için çalışma yapılacak. Kültür varlıklarının hasar tespiti, koruması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman inşaat mühendisleri ve mimar öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden de akademisyen desteği alınacak.

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HER PARÇA KORUMA ALTINA ALINACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılardaki tüm hasarların tespitine ivedilikle başlanmıştır. Camilerden, medreselere, kiliselerden türbelere emanetimizde olan tüm yapıların ihyasına ivedilik ile başlanmıştır. Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı, enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek, yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir. Tarihine sahip çıkan bir millet olarak vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyor, tüm eski eserlerimizin depremin yaşandığı ilk andan itibaren korumaya alındığını belirterek, ihyası konusunda da müsterih olmalarını rica ediyoruz" denildi.

BAKAN ERSOY: ASLINA UYGUN RESTORE EDİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerimizde tüm kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Deprem#Vakıflar Genel Müdürlüğü

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