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Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

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#Malatya#Deprem#Hurda Otomobil
Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 16:28

Malatya’da enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, emniyet otoparkına çekilirken, yer kaplamaması için üst üste konuldu. Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine, yaşamıyorsa birinci derece yakınlarına tutanakla teslim ediliyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, 1130 bina yıkıldı. Binaların altında park halindeki çok sayıda araç ise enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

Enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekiliyor. Olası hırsızlığın önlenmesi amacıyla özel çekicilerle araç çekilmesine izin verilmezken, sadece Ankara'dan gelen Türk Polis Teşkilatı’na ait 4 çekiciyle araçlar, otoparka götürülüyor.

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

Hurdaya dönen araçlar, yer kaplamasın, diye üst üste sıralanırken, bazı araçların üzerinde ise beton ve tuğla parçaları olduğu görülüyor.

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Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine teslim ediliyor eğer depremde yaşamını yitirmişse birinci derecedeki yakınlarına tutanak karşılığı teslim ediliyor.

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

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#Malatya#Deprem#Hurda Otomobil

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