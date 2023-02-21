Deprem bölgesinde enkaz altında kalan araçlar üst üste konuldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, 1130 bina yıkıldı. Binaların altında park halindeki çok sayıda araç ise enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Enkazdan hurda olarak çıkarılan araçlar, Malatya Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekiliyor. Olası hırsızlığın önlenmesi amacıyla özel çekicilerle araç çekilmesine izin verilmezken, sadece Ankara'dan gelen Türk Polis Teşkilatı’na ait 4 çekiciyle araçlar, otoparka götürülüyor.

Hurdaya dönen araçlar, yer kaplamasın, diye üst üste sıralanırken, bazı araçların üzerinde ise beton ve tuğla parçaları olduğu görülüyor.

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Araçlar, yaşıyorsa sahiplerine teslim ediliyor eğer depremde yaşamını yitirmişse birinci derecedeki yakınlarına tutanak karşılığı teslim ediliyor.