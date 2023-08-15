Deprem bölgesinde çocuk yaşta evlilik alarmı

Haberin Devamı

YSP Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Bakan Göktaş’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Boz, önergesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a “erken yaşta evlilikleri” sordu. Göktaş, önergeye verdiği yanıtta çocuk evliliklerle ilgili şu tabloyu gözler önüne serdi: “Evlenme oranları, 2022 yılında 16-17 yaşında evlenenlerin toplam evlilikler içindeki oranı erkek çocuklar için yüzde 0.12, kız çocukları için yüzde 2 olmuştur. Evlenme sayısına bakıldığında 2022 yılında 668 erkek, 11 bin 520 kız çocuğu evlenmiştir. Bir önceki yıla kıyasla erken yaşta evlenme sayısı bin 648 kişi ve yüzde 13 oranında azalmıştır. Kız çocuk evliliklerinde düşüş trendi 10 yıldan uzun süredir devam etmektedir. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmiştir. Bu sayı 2022 yılı itibarıyla yüzde 78 oranında düşmüştür.

Haberin Devamı

11 İLDE EYLEM PLANI

Depremden etkilenen illerin önemli bir çoğunluğunun aynı zamanda erken yaşta evliliklerin de yüksek oranda yaşandığı iller olduğu görülmektedir. Ekonomik yoksulluk, eğitim ortamından uzak kalma gibi nedenlerin de etkisiyle yaşanan deprem felaketi sonrasında önümüzdeki dönemde deprem bölgelerinde erken yaşta ve zorla evlilik sayılarının artma olasılığının olduğu değerlendirilmektedir. Deprem illerinden olup il eylem planı olmayan illere (Adana, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Malatya) Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Plam hazırlama talimatı verilmiştir. Depremden kısmen daha az etkilenen Adana, Osmaniye ve Elazığ illerine 15 Mayıs 2023; Malatya ve Adıyaman illerine 30 Eylül 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu illerden Elazığ ve Osmaniye İl Eylem Planı’nın hazırlayıp, yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Adana ilinde kısa zaman içinde İl Eylem Planı yürürlüğe girecek olup, Malatya ve Adıyaman illerinde çalışmalar devam etmektedir. İl Eylem Planı olan deprem illerine ise (Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) faaliyetlerini gerçekleştirirken depremden etkilenen vatandaşların özel durumunu göz önünde bulundurmaları istenmiştir.”