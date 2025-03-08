Deprem bölgesinde başlanmadık tek bir konut yok

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Bakan Murat Kurum, ‘Malatya İftar Buluşması’nda deprem bölgesindeki çalışmaları şöyle özetledi:

“Malatyamızla beraber şu anda 11 ilimizde 3 bin 481 şantiyede yüz binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7/24 inşa ve ihya nöbeti tutuyor. İnanın emsalsiz gayret gösteriyoruz. Teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık. Bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir işyeri kalmadı. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Burada da söz veriyoruz. 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan, işyerini açmayan tek depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Yıl sonuna kadar Malatya’da 55 bin 496’sı konut, 10 bin 714’ü işyeri ve 13 bin 210’u köy evi olmak üzere 79 bin 420 bağımsız bölümü teslim edeceğiz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DÖNEM

Terörün tamamen bitmesini istiyoruz, terörsüz bir Türkiye için çok özel döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Devlet Bahçeli’nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, bu prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor.”

HAYALİNİ BİLE KURAMAZLAR

Murat Kurum muhalefete de “Önceden, ‘Bu muhalefet 201 bin konutun maketini bile yapamaz’ diyordum. Şimdi sözümü geri alıyorum çünkü maket yapmak bile bir vizyon, bakış açısı, tasarım zekası ister. Sözümden vazgeçiyorum ve diyorum ki, siz bu eserlerin değil maketini yapmak, hayalini bile kuramazsınız. Biz kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz” sözleriyle yüklendi.