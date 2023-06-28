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Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

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#Deprem#Hatay#Kurban Bayramı
Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 11:48

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde buruk geçiyor. Yakınlarını kaybeden depremzedeler, mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldu. Kimisi çocuğunun, kimisi anne-babasının mezarını ziyaret etti. Yürek yakan o anları CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, ekranlara getirdi.

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Mezar taşlarına, topraklara sarıldılar, çiçekler ektiler. Kimi evladına, kimi torununa, kimi bütün ailesine döktü gözyaşlarını… Bu bayramda da deprem bölgesinde matem var. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım, Hatay'daki deprem mezarlığında o acı dolu anlara tanıklık etti. Hatay'da kaybı olmayan bir aile neredeyse hiç yok. İşte Hatay'da buruk geçen bayram.

Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı bir depremzede, yaşadığı duyguları gözyaşları içinde dile getirdi. Yavrularımı görmeye, bayramlaşmaya geldim. Yaşlı kadın, "Kızım, 2 torunum, damadım... Hepsi gitti, hepsi buradalar. O gelirdi her bayram, bu bayram ben geldim" dedi.

Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

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BU ACILAR BİTMEZ

Kız kardeşinin mezarı başında ağlayan bir vatandaş ise "Bu acılar bitmez, benim küçüğüm bu. Gençlerimiz, çocuklarımız gitti" dedi.

Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

Mezarlıkta kucağındaki bebek ile dua eden bir kadın ise bütün ailesini kaybettiğini, hepsinin aynı mezarlıkta yattığını söyledi.

Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

"ALLAH HERKESE SABIR VERSİN"

Aracındaki çiçekleri yeğenine getirdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Yeğenim Sultan 35 yaşlarındaydı. 3 çocuğu ve eşi ile cenazeleri çıktı. Allah'ın kaderi, yapacak bir şey yok. Allah herkese sabır versin. Depremdeki şehitlerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Malatya’da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Şehir Mezarlığı'nda saf tuttu. Depremde hasar gören mezarlıktaki camide bayram namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve yapılan dua sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

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Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti. Aileler uzun süre mezarlıklarda gözyaşı döktü.

Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

 

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#Deprem#Hatay#Kurban Bayramı

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