Deprem bölgesinde acı bayram: Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına boğuldular

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Mezar taşlarına, topraklara sarıldılar, çiçekler ektiler. Kimi evladına, kimi torununa, kimi bütün ailesine döktü gözyaşlarını… Bu bayramda da deprem bölgesinde matem var. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım, Hatay'daki deprem mezarlığında o acı dolu anlara tanıklık etti. Hatay'da kaybı olmayan bir aile neredeyse hiç yok. İşte Hatay'da buruk geçen bayram.

Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı bir depremzede, yaşadığı duyguları gözyaşları içinde dile getirdi. Yavrularımı görmeye, bayramlaşmaya geldim. Yaşlı kadın, "Kızım, 2 torunum, damadım... Hepsi gitti, hepsi buradalar. O gelirdi her bayram, bu bayram ben geldim" dedi.

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BU ACILAR BİTMEZ

Kız kardeşinin mezarı başında ağlayan bir vatandaş ise "Bu acılar bitmez, benim küçüğüm bu. Gençlerimiz, çocuklarımız gitti" dedi.

Mezarlıkta kucağındaki bebek ile dua eden bir kadın ise bütün ailesini kaybettiğini, hepsinin aynı mezarlıkta yattığını söyledi.

"ALLAH HERKESE SABIR VERSİN"

Aracındaki çiçekleri yeğenine getirdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Yeğenim Sultan 35 yaşlarındaydı. 3 çocuğu ve eşi ile cenazeleri çıktı. Allah'ın kaderi, yapacak bir şey yok. Allah herkese sabır versin. Depremdeki şehitlerimize Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Malatya’da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Şehir Mezarlığı'nda saf tuttu. Depremde hasar gören mezarlıktaki camide bayram namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve yapılan dua sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

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Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti. Aileler uzun süre mezarlıklarda gözyaşı döktü.