Deprem bölgesinde 46 bin konut tamamlandı

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Deprem bölgesinde yapılan hak sahipliği çalışmaları sonrası yıkılan, acil yıkılması gereken, orta va ağır hasarlı 377 bin 632’si konut, 39 bin 410’u işyeri ve 10 bin 602’si ahır olmak üzere toplam 427 bin 644 bağımsız bölüm belirlendi. Depremden etkilenen 11 ilde toplam 680 bin kalıcı konutun yapılması için çalışmalara başlandı. Birçok ilde kalıcı konutların inşası devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar il ve ilçe merkezlerinde 41 bin, kırsalda ise 5 bin köy evi olmak üzere toplam 46 bin kalıcı konut hak sahiplerine teslim edilecek. Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projesine ise bugüne kadar 216 bin 881 kişi başvurdu.

HASARLI BİNALAR MAHKEMELİK

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların enkazları tümüyle kaldırıldı. Ağır ve orta hasarlı binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Yıl sonuna kadar Hatay dışındaki tüm illerde süren enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Binaların yıkılıp enkazının kaldırılmasının önündeki en büyük engel ise hak sahiplerinin mahkemelerden aldığı yürütmeyi durdurma kararları. Bu kararlar nedeniyle birçok binanın yıkımı durduruldu. Depremden etkilenen 11 ilde 24 bin 898 ağır hasarlı binanın mahkeme süreci halen devam ediyor. Mahkemelik binaların yüzde 67’si ise Hatay ve Kahramanmaraş’ta bulunuyor.

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KÜLTÜR VARLIKLARI DA HASARLI

Depremde kültür varlıkları da büyük hasar gördü. Resmi rakamlara göre ağır hasar alan kültürel varlık sayısı bin 365. 402 kültürel varlığın ağır hasar gördüğü Şanlıurfa ilk sırada yer alırken, Urfa’yı 261 kültürel varlıkla Kahramanmaraş ve 248 kültürel varlıkla Hatay takip ediyor. Bölgede hasar gören kültür varlıklarının tekrar aslına uygun restorasyonu için de çalışmalar yürütülüyor.

637 BİN DEPREMZEDE KONTEYNERLERDE

Depremde etkilenen 11 ilde kurulu bulunan 378 konteynerkentteki 190 bin 283 konteynerde şu an 637 bin 11 depremzede yaşıyor. Konteynerlerde yaşam mücadelesi veren depremzedelerin 617 bin 663’ü Türk vatandaşı, 19 bin 348 ise Suriyeli. Depremden sonra kurulan çadırkentler ise kaldırıldı. Sadece Hatay Antakya’da kaldırılmayan 2 çadırkentte ise yabancı uyruklu depremzedeler kalıyor. Buradaki 512 çadırda 2 bin 214 Suriyeli kalıyor. Çadırkentte kalan Türk vatandaşı ise bulunmuyor.

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BRANDALI ÇÖZÜM

Depremzedeler, havaların soğuması, yağışlar ve oluşan kış şartları nedeniyle konteynerlerde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle su baskınlarıyla oluşan çamurun yanı sıra bazı konteynerlerin ise tavandan su alması nedeniyle depremzedelerin yaşam koşulları daha da zorlaşıyor. AFAD ekipleri, 7/24 çalışarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Bazı konteynerlerde yağmurlarla birlikte tavanların akması üzerine ise AFAD ekipleri, bu konteynerlere branda çekerek önlem alıyor.

64 BİN ESEN KART

AFAD ve Kızılay ortaklığıyla konteynerkentlerde kalan ihtiyaç sahibi depremzeler için “Esen Kart” uygulaması başlatıldı. Her ay 3 bin lira yüklenen karttan şu ana kadar deprem bölgesinde 64 bin 761 depremzedeye dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler, engelli ve emeklilere verilen kartı, depremzedeler istediği yerde ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabiliyor. Yaklaşık 4 ay önce başlayan “Esen Kart” uygulamasında, bugüne kadar AFAD tarafından 504 milyon 711 bin, Kızılay ise 153 milyon 858 bin lira para yüklemesi yaptı.