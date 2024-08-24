Deprem bölgesinde 153 bin mimar, mühendis ve işçi seferber

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Deprem bölgesindeki 11 ilin ayağa kalkması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece - gündüz görev yaptığını söyleyen Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve işyerinin inşaatına başlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak.

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KAHRAMANMARAŞ’TA 21 BİN YENİ KONUT

Bizler, ecdadımızın aziz hatırası olan Kahramanmaraşımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve işyerimizi teslim ettik. Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin’de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu’nda toplam 45 bin 347 konut ve işyerimizin inşasına devam ediyoruz. Her ay burada olacağız ve ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Zamanya yarışacaığız ve yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşerilerimize teslim edeceğiz.”

EBRAR SAKİNLERİ 6 ŞUBAT’A KADAR YENİ EVLERİNE

Bakan Kurum depremlerin yıldönümüne kadar Ebrar Sitesi’nde yaşayan vatandaşların yeni evlerine yerleşeceğini belirtti.