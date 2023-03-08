Deprem bölgesi için yağış uyarısı... 3 gün boyunca sağanak bekleniyor

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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesindeki 8 kentte yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kahramanmaraş bölgesinde biraz daha kuvvetli yağış. Malatya ve Elazığ tarafında biraz daha zayıf bir yağış var. Bu yağışın nedeni de İskenderun Körfezi'nden lodosun esmesiyle burada nemi artırdı ve yağışı bıraktı. Bu yağış, Perşembe ve Cuma da devam edecek. Cuma günü biraz hafifleyecek yağışın şiddeti. Ama devam edecek gibi gözüküyor." dedi.

Şen, "İskenderun'da deniz yükselmesi, suyun kaldırıma çıkmıştı ya, hiç korkmasın oradaki vatandaşlarımız. O, kuvvetli lodosun suyu biriktirip karaya kaldırıma sürüklemesinden kaynaklandı. Depremle ilgilisi yok. Bu arada kıyı kesimindeki molozların denize dökülmesi oradaki dalga hareketinden dolayı biraz daha dalgayı kıyıya geldiği zaman yükseltiyor. Deprem olacak diye bir endişe olmasın orada. Tsunami tehlikesi yok. Depremci arkadaşlarımız daha iyi bilirler ama öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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"HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK"

Şen, "Hava durumuna baktığımızda 19-20 derece sıcaklıklar var. Bahar gelmiş artık. Pazar günü Adana Osmaniye civarında 28-29 derecelere kadar çıkacak sıcaklık. Yaz sıcaklıklarına gelecek. Cumartesi-Pazar günü yağış yok. Yağış kesiliyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır civarlarında yağış yok. Yarın ve cuma günü de devam edecek. Cuma günü hafifleyecek. Sıcaklıklar da cumadan itibaren artmaya başlayacak. Cumartesi günü yağış tamamen kalkıyor deprem bölgesinden bunun yerine sıcaklıklar yükselmeye başlıyor." dedi.

DEPREM BÖLGESİNE TEKRAR YAĞIŞ GELİR Mİ?

Şen, "Bu mevsimde bu tür sağanaklar olur. Çok kuvvetli olur mu? Takip edeceğiz onu. Mardin selini, Urfa selini biliyoruz, geçtiğimiz yıllarda. Bu tür şeylere açıktır bu bölge takip etmemiz lazım. Şehir seli yapacak yağışlar da olabilir ama kuraklık yaşıyoruz. Türkiye, yeni bir afetle karşı karşıya kalacak; kuraklık. Türkiye kuraklık yaşadığı için çok fazla da yağış beklemeyelim" diye konuştu.

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KAHRAMANMARAŞ - 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KİLİS Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

OSMANİYE Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu