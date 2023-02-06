Deprem bölgelerinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? 'Kar yağışı dursa bile sıcaklık eksi dereceye düşecek'

Haberin Devamı

Türkiye sabaha karşı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü AFAD 7.6 olarak açıkladı.

Bu iki deprem ve çok sayıda artçı birçok yerleşim bölgesinde ağır hasara yol açtı. Şu ana kadar yıkılan bina sayısı 2 bin 818 olarak açıklandı.

deprem nedeniyle 1014 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 385 vatandaşımız da yaralandı. Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları da hızla devam ediyor.



Diğer yandan çetin kış şartları başta depremden etkilenen vatandaşlarımız ve arama kurtarma çalışmalarını yürüten görevliler olmak üzere deprem bölgesindeki herkesi zorluyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Ön görülen en düşük hava sıcaklığı 0, en yüksek hava sıcaklığı ise 3 derece.

Haberin Devamı

Aynı şekilde Malatya ve Gaziantep’te de bugün havanın kar yağışlı olması bekleniyor. Depremden etkilenen diğer şehirler olan Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye’de ise yağmur etkili olacak.

Peki kötü hava koşulları ne kadar sürecek? Depremin yaşandığı bölgede önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekleniyor?



KAHRAMANMARAŞ’TA TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI



Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, “Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş ve çevre illerde dondurucu soğuk hava ve kar yağışı aralıklı olsa da devam edecek” dedi ve ekledi:



“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı ve turuncu uyarıları var. Sarı uyarıda tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı anlamına gelir. Turuncu kod ise hava durumunun tehlikeli olduğu anlamını taşır. Turuncu kod verildiğinde çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli… Kahramanmaraş’ta turuncu kodlu uyarı yapıldı.”







‘KAR YAĞIŞI DURSA BİLE SICAKLIKLAR EKSİ DERECEYE DÜŞECEK’

Haberin Devamı

Genel olarak depremin yaşandığı bütün bölgelerde havanın çok soğuk olduğunu ve gittikçe soğumaya da devam edeceğini söyleyen Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan, “Kahramanmaraş özelinde bakarsak, gece ve gündüz sıcaklık değerleri oldukça düşük. Bugün en yüksek sıcaklık gündüz saatlerinde 4 derece civarında ama gece bu sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. Bununla birlikte rüzgâr da kuvvetleniyor ve saatte 15 kilometreye kadar çıkması bekleniyor” dedi.

Dr. Demirhan şöyle devam etti:

“Aynı zamanda kar yağışı yarın da sürmeye devam edecek. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise kar yağışı dursa bile sıcaklık çok düşecek. Rüzgâr kuzeye dönüyor. Kuzeyden esen rüzgâr özellikle de gece sıcaklıklarını eksi 5-6 dereceye kadar düşürebilir. Bu nedenle bu bölgelerde önümüzdeki birkaç gün boyunca en önemli sorunlardan biri de ısınma olacak. Kar yağışı belli bölgelerde durup yerini yağmura bıraksa da sıcaklıklar kuzeyden esen rüzgarlarla çok düşecek.”





Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Canlı yayında deprem anı... Muhabir küçük kızı böyle kurtardı Haberi Görüntüle

‘SOĞUK HAVALAR GECE DONMALARINA NEDEN OLABİLİR’



Şiddetli bir dolu yağışı her şeyi daha da zorlaştırabilir. ‘Bölgede sert bir dolu yağışı olma ihtimali var mı?’ sorusunu yönelttiğimiz Dr. Demirhan, dolunun çok ani ve tahmin edilmesi çok zor bir hadise olduğunu ifade etti.



“Büyük ve hasar verecek bir dolu ihtimali bu bölgelerde gözükmüyor. Yarından itibaren rüzgâr saatte 17-20 kilometre hızında esmeye başlayacak. Kar yağışının yerini yağmura bırakmasına rağmen de sıcaklıklar eksi değerlere düşüyor. Yani kar olmasa bile soğuk havalar özellikle gece donmalara neden olabilir” açıklamalarında bulundu.





Kahramanmaraş’IN ÇEVRE İLLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

'Bir ay boyunca soğuklar ve yağış sürecek'

Haberin Devamı

Dr. Güven Özdemir ise Kahramanmaraş ve çevre illerin hava durumuyla ilgili şu bilgilerin altını çizdi:-- Kahramanmaraş, bugün çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağış bekleniyor. Bu durum yarın da devam edecek. Malatya ’da ise bugün kar yağışı görülüyor. Yarından itibaren de devam edecek. Diyarbakır ise Çarşamba günü kuvvetli kar yağışı görülebilir.-- Gaziantep’te de durum pek farksız değil. Bölgede bir ay boyunca hava bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Zaman zaman daha kuvvetli kar yağışı da yaşanabilir.

Meteorolojik tahminlerin beş gün için yapıldığında çok daha doğru tahminler verdiğini söyleyen Dr. Demirhan, “Sıcaklıkların önümüzdeki beş gün boyunca da çok düşük olacağını söyleyebilirim. Sibirya üzerinden ülkemize doğru gelen bir sistemin etkisi altındayız. Bu etki de ufukta sıcak günlerin olmadığını gösteriyor” dedi.

‘YAĞIŞIN DURMASI ENKAZ ÇALIŞMALARI AÇISINDAN OLUMLU’

Geçtiğimiz hafta termometrelerde 18 derecelerin görüldüğü Adana da soğuk havalara teslim oldu.

Adana’nın normalde çok soğuk olması beklenmeyen bölgelerden biri olduğunu söyleyen Dr. Demirhan, “Şu günlerde rüzgâr burada da kuzeyden esmeye başlayacak. Sıcaklık 7 derece civarında ve hava yağmurlu ama önümüzdeki günlerde yağış duracak. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşmeye devam edecek. Enkaz çalışmaları açısından yağışın olmaması olumlu bir haber” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dr. Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana’da fırtına eşiğinde rüzgarlardan bahsetmesek bile enkaz çalışmalarını rahatsız edecek eşikte olacak. Rüzgârın saatte 20 kilometre hızı aşması çok kuvvetli anlamına gelmez ama 30 kilometre hızı aşması tehlikeli olabilir. Depremin yaşandığı diğer bölgelerde de fırtına eşiğinde rüzgarlar yaşanabilir. Hatta şu anda Gaziantep’te saatte 26 kilometreyi bulan fırtına eşiğinde rüzgarlar görülüyor.”