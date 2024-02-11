Deprem bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısı yapmıştı: Konteyner kent yapımına başlandı

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Deprem bilimcilerin son zamanlarda sık sık 7 ve üzerinde deprem olabileceği öngörüsünde bulunduğu Tunceli’yi depreme dirençli hale getirmek için Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde 3, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 12 ayrı konteyner kentin inşaatı devam ederken, çalışma çerçevesinde toplam bin 122 konteynerin yerleştirilmesi planlanıyor. Konteynerler, olası bir depremde vatandaşların geçici barınma alanları olarak kullanılacak.

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkez Atatürk Mahallesi, merkeze bağlı Kanoğlu köyü ile Pertek ilçesinde yapılan konteyner kent hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.