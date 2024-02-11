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Deprem bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısı yapmıştı: Konteyner kent yapımına başlandı

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#Deprem#Tunceli#Konteyner Kent
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:27

Tunceli merkez ve 7 ilçede konteyner kent yapım çalışmaları sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yapımı devam eden konteyner kentlerde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

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Deprem bilimcilerin son zamanlarda sık sık 7 ve üzerinde deprem olabileceği öngörüsünde bulunduğu Tunceli’yi depreme dirençli hale getirmek için Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Deprem bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısı yapmıştı: Konteyner kent yapımına başlandı

Kent merkezinde 3, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 12 ayrı konteyner kentin inşaatı devam ederken, çalışma çerçevesinde toplam bin 122 konteynerin yerleştirilmesi planlanıyor. Konteynerler, olası bir depremde vatandaşların geçici barınma alanları olarak kullanılacak.

Deprem bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısı yapmıştı: Konteyner kent yapımına başlandı

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, merkez Atatürk Mahallesi, merkeze bağlı Kanoğlu köyü ile Pertek ilçesinde yapılan konteyner kent hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Deprem bilimciler 7 ve üzeri deprem uyarısı yapmıştı: Konteyner kent yapımına başlandı

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#Deprem#Tunceli#Konteyner Kent

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