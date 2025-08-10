Şener Üşümezsoy 'bir deprem görünüyor' deyip tek tek bölgeleri saymıştı! Aylar önceki konuşması sosyal medyayı salladı

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremi CNN Türk'e değerlendirdi. Üşümezsoy'un geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasındaki "Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. 7.1 oldu bitti, Emirce’ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav’da aktif gözüken bir kesim." şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

“SIRAYLA KIRILIYOR”

“66’da Manyas’ta olan bir deprem nedeniyle stres var.” diyen Üşümezsoy, şunları söyledi: “Simav, Menderes dağlarının en kuzey kesimi Simav çayı boyunca doğu batı yönlü kesilmiş. Güney kısmı yükselmiş. Bu yükselen kesimler, her yükselme belli bir deprem periyodu gibi deprem yapıyor. 1969’da, 1971’de, 2009’da, bu kez Sındırgı’daki deprem. Sırayla bu faylar kırılıyor. Piyanoda tuşlar nasıl sırayla ses verirse bu da böyle. Sırayla kırılıyor.”

“6,5’TAN FAZLA DEPREM ÜRETMEZ”

“Yazın başında Simav’da dikkat çektiğimiz yerden kuzeye doğru gidiyor. Burada olan deprem kendini göstermişti, 25 km faydır, derinliği 10 km olduğu için doğuya doğru bir segmentte kırılma olabilir.” diyen Üşümezsoy, şunları söyledi: “Buradaki depremler 6,5 pek geçmiyor. Sındırgı’dan Alaşehir'e giden bir fay var, bu çok daha hareketli, korkutacak bu deprem, korkmalarına bir sebep yok. Yenice Gönen fayında olan deprem Sarıköy, Bandırma’ya doğru stres yüklüyor, 7.2’lik hikaye abartılı bir hikaye. Simav’da 6,5’e ulaşmıyor depremler. Bunun hemen yanında doğu kenarında 6.2 deprem olabilir. Manisa’nın Sitil dağının kuzey kenarında bir fay hattı var, oralarda bir deprem olabilir, 6,5 geçmez bu depremler.””

23 NİSAN DEPREMİNDEN SONRA HÜRRİYET'E KONUŞMUŞTU

23 Nisan İstanbul Depreminin ardından Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümzsoy, 'İstanbul'da büyük deprem olacak mı?' sorusunu şu sözlerle cevaplamıştı.

ÜŞÜMEZSOY’DAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

İstanbul depremine ilişkin konuşan Üşümezsoy, “O arkadaşlar 8.1 deprem olacak dediğimde yok öyle bir şey dedim. Yeşilköy’de 7. 4 deprem olacak dedim, öyle bir fay yok dedim. 1894’ye Yalova Çınarcık kıyısı, 1912’de Tekirdağ fayı kırılmıştı. Çalışma yapan bir grup Adalar Fayına doğru giden Kuzey Anadolu fayı yok, 60 kmlik fay yok, kendileri de bunun olmadığını 2005 yılında söylediler. Silivri ile Yeşilköy arasında 70 km bir fay var diyorlardı, bu aradaki fay 50 km. 50 km 20 km çarparsan 1000 km yapar, bu da 7 büyüklüğünde bir deprem üretir. Ancak Japonların yaptığı çalışmadan 10 km’den daha az, 50 km çarpı 10 km, 500 km eder, burada ancak 6,5 büyüklüğünde deprem yapabilir. Arkadaşlar cetvelle çizilmiş faylardan deprem çıkarıyorlar. Tabiattaki faylara bakmıyorlar. Avcılar karşısında 50 km deprem olsa Avcılar fayında deprem olurdu. Ne Avcılar ne de Adalar fayı gerçek. Durum bu kadar net.”

