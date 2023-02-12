Deprem, Antakya Demirözü'nü Karayolu'nu yardı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, karayolu ulaşımına da büyük hasar verdi. 6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan Antakya Demirözü Karayolu'nun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 2 metreyi bulan çökmeler, karayolunu enkaza çevirirken, mahalle sakinleri patlamalar duyulduğunu söyledi.

Demirköprü mahallesi sakinlerinden Ahmet Şahan, "60 yaşındayım böyle bir deprem görmedim, dünyada böyle bir deprem olmamış. Yol çöktü, evler ikiye ayrıldı. Maalesef Hatay'ımızı kaybettik, yerle bir oldu" dedi.

Haberin Devamı

Mahallede oturan Hasan Yavuz ise "Hayatımda ilk defa büyük bir deprem yaşadım. Elektrikler gitti, patlamalar oldu. Yollarımız çöktü" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı tek şeritten sağlamaya çalışıyor. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi.