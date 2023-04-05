Deprem anlarını kaydeden kardeşler CNN Türk'e o anları anlattı

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlere ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep’te yaşayan Enes ve Merve Güneş kardeşlerin çektiği görüntüler de felaketin çarpıcılığını ortaya koydu. İki kardeş, CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Mehmet Bulut'a korku dolu anları anlattı.

'ARTÇI HİSSETTİĞİMDE YÜREĞİM AĞZIMA GELİYOR'

Depremin olmadan önce korkutucu hikayelerden bahsettiklerini söyleyen Merve Güneş "Ev sallanmaya başladığından deprem olduğu aklımıza gelmedi. Artçı hissettiğim zaman yüreğim ağzıma geliyor. Yavaş yavaş alışmaya başladık" der

Enes Güneş ise o ana ilişkin "Sohbet esnasında avize sallanmaya başladı şiddetli şekilde. deprem olduğunu aşağı indiğimizde anladık. Diğer evlerin yıkılmaya başladığını gördük" dedi.





