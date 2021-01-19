MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDepozito çetesi çökertildi
GeriGündem Depozito çetesi çökertildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Depozito çetesi çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Depozito çetesi çökertildi
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da bir araç kiralama şirketinden araç kiralayanlar, araçları teslim ettikten sonra depozitolarını alamayınca dolandırıldıklarını söyleyerek savcılıklara başvurdu.

İstanbul’da, bir araç kiralama şirketinden araç kiralayanlar, süreleri bittiğinde araçları teslim etti. Araçları teslim ettikten sonra depozito ücretlerini almayı bekleyen kişilere şirket yetkilileri, araçlarda kiralamadan sonra hasar oluştuğunu söyleyerek depozito ücretlerini ödemeye yanaşmadı. Araçları kiralayan kişiler, hasarların kiralamadan önce var olduğunu, kiraladıkları dönemde herhangi bir hasar olmadığını söylemelerine rağmen depozitolarını alamayınca dolandırıldıklarını söyleyerek ilgili savcılıklara başvurdu. Yapılan araştırmada, araç kiralama şirketinin gerçekte var olmadığı, araç kiralama tabelası asıp kendilerine araç kiralama görüntüsü vererek kiralama işi yaptıkları anlaşıldı. Araçlardaki hasarların da kiralamadan sonra oluşmadığı, kiralamadan önce var olan hasarların kiralamadan sonra oluşmuş gibi gösterildiği belirlendi.

ŞİRKET SAHTE ÇIKTI

13 adrese düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi Emniyet’te, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorguya alındı. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle