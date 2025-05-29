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Depodan meyve suyu değil torba torba uyuşturucu çıktı

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#Uyuşturucu#Sentetik Ecza#Uyuşturucu Madde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 09:53

Mersin'de meyve suyu üretim deposuna yapılan baskında, 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

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Mersin'de meyve suyu üretim deposunda 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Depodan meyve suyu değil torba torba uyuşturucu çıktı

35 TORBADA 812 KİLOGRAM TOZ SENTETİK ECZA MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu toz meyve suyu konsantresi üretim deposunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Depoya düzenlenen operasyonda şüpheliler F.D., M.Ş ve M.H. yakalandı. Üretim yeri olarak kullanılan depoda yapılan aramada ise 35 torbada 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST KALDI

 Emniyete götürülen şüpheliler ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş ve M.H. tutuklandı, F.D. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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#Uyuşturucu#Sentetik Ecza#Uyuşturucu Madde

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