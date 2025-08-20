Depodaki hazine koruma altında

Haberin Devamı

Jandarma ve Side Müzesi uzmanları, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinin deposuna baskın düzenlemiş, Roma dönemine ait bezemeli arkeolojik eserlerle, 30-40 bin TL’ye satıldığı öğrenilen Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki Osmanlı dönemine ait yapılardan sökülen kök boyalı, bezemeli kapı ve pencereler ele geçirilmişti. Ele geçen eserler koruma altına alınırken, uzmanların hazırladığı nihai ekspertiz raporuna Hürriyet ulaştı.

ROMA VE OSMANLI DÖNEMİ

Rapora göre, 2863 sayılı kanun kapsamında bulunan ve Side Müzesi’nde koruma altına alınan eserler arasında sivil mimariye ait çok sayıda raf, dolap, pencere, kapı kanatları ve bunun gibi ahşap yapı elemanların yanı sıra taşınmaz kültür varlığı vasfı taşıyan Roma dönemine ait sütun başlıkları, friz, işlik, lahit ve mimariye ait parçalar ile taşınır kültür varlığı niteliğinde Geç Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen pişmiş topraktan yapılan iki kulplu testicik ile tas, kap ve bakırlar yer aldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan uzman tespitlerinin hemen ardından işletme sahipleri hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, hazırlanan Kültür Varlığı Kaçakçılık Bildirim Formu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Benzer olayların yaşanmaması için denetimler artırıldı. İşletmedeki tescilli evlere ya da tescilsiz yapılara ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda ahşap elemanın taşınması için planlama yapıldı.

HERKESE DERS OLSUN

Uzman tespitlerinin hemen ardından Hürriyet’e konuşan eski Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Çağrımı dikkate alan Antalya Valimiz Hulusi Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Ele geçen eserler farklı tarihi dönemlere ait ve hepsi çok özel. Bu eserleri bu şekilde depolamak, satmak büyük bir suç. İnsanlığa ihanet. Bu suçun gereği mutlaka yapılacaktır. Bu olay kültür varlıklarını çalan, çırpan, pazarlamaya çalışanlara büyük bir ders olsun” diye konuştu.

İŞTE O RAPORUN AYRINTILARI: BİN YILLIK TARİH YAĞMALANMIŞ

İşletmenin kapalı alanlarında yapılan incelemeler sırasında büyük şaşkınlık yaşayan uzman ekipler, müzede yapılan detaylı tespitlerin ardından 11 parça kültür varlığının niteliğine ilişkin şu raporu hazırladı:

Figürlü Friz Parçası

Roma dönemine tarihlenen kireçtaşından yapılan 103 santimetre uzunluğunda, 48 santimetre yüksekliğinde iki sahneden oluşan, birinci sahnede ayakta duran tavşan, ikinci sahnede elinde mızrak tutan Eros bulunan friz parçası. Parça üzerinde spiral ile kesme izleri yer alıyor.

Lahit Parçaları

Roma dönemine tarihlenen 2 adet olan lahit parçaları kireç taşından yapılmış. Uzunlukları 55.44 santimetre, genişliği 28 ve 29 santimetre olup grilant motifi üzerinde çiçek motifi bulunuyor.

İşlik Parçaları

Roma dönemine tarihlenen 3 adet tespit edilen işlik ezgi taşları. Kum taşından yapılmış olup uzunlukları 84.83.69 santimetre, genişlikleri 73.60 ve 29 santimetre.

Sütun Başlıkları

Roma dönemine tarihlenen 2 adet tespit edilmiş olup, korint tip olan başlıklar mermer ve kireçtaşından yapılmış.40.63 santimetre yüksekliğinde 28 ve 43 santimetre genişliğinde.

Mimari Parça

Doğu Roma dönemine tarihlenen kireçtaşından yapılmış üzerinde gül motifleri bulunan, üst kısmında yuvarlak oyuk bulunan mimari parça. 37 santimetre uzunluğunda ve 25 santimetre genişliğinde.

İki Kulplu Testicik

Osmanlı dönemine tarihlenen pişmiş topraktan yapılmış testicik.

Bakır Tas

Geç Osmanlı dönemine ait bakırdan yapılmış üzerinde geometrik motifler bulunan 18 santimetre çapında kap.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet, Antalya Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren bir dekorasyon ve mobilya imalat atölyesinde, Roma dönemine ait bezemeli arkeolojik eserler, Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardan sökülen kök boyalı, bezemeli kapı ve pencerelerin 30-40 bin TL bedelle satıldığını, “Dekorasyoncunun tarih cinayeti” haberiyle duyurmuştu. Haberin ardından harekete geçen jandarma, işletmeye baskın yapmış, Side Müze Müdürlüğü uzmanları ise işletmenin her köşesini mercek altına almıştı.