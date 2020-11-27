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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Depodaki 3 hurda araç yandı

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Depodaki 3 hurda araç yandı
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ADANA'da açık hava deposundaki 3 hurda araç, çıkan yangında zarar gördü.

Depodaki 3 hurda araç yandı
Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki hurda araç deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye aracı, yanan 3 hurda aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Hurda araçlarda inceleme yapan uzman itfaiye erleri, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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