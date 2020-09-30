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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Depo yangını korkuttu

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Depo yangını korkuttu
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir iş yerine ait depodaki malzemelerin tutuşması ile meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yedi Eylül Mahallesi 1010 sokakta meydana geldi. Bir iş yerinin depo kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri depoya girerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangına müdahalede bulunan ekipler alevlerin büyümesini engelledi. Ekipler yangın nedeniyle depoda oluşan yoğun dumanı tahliye ederek, soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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