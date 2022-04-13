Denizpatlıcanı isyanı

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İzmir’in Karaburun’a bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında, çerçeveli trol olarak bilinen algarna yöntemiyle yasak olmasına karşın denizpatlıcanı avcılığı yapan kişiler hem doğaya hem de balıkçıların ağlarına zarar verdi. 10 Nisan’da, ağlarını toplamak için denize açılan birçok Mordoğanlı balıkçı, ağlarının kayıp olduğunu, kalanların ise hasar aldığını fark etti. Mordoğan Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Mustafa Babayiğit, “Denizpatlıcanı tutacağız derken bizim ağları da götürüyorlar. Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bunlar, her limana 50 tane adam koymuşlar, telefonla birbirleriyle haberleşip Sahil Güvenlik’ten kaçıyorlar. Bize göre bunlar 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gecede toplu katliam yaptılar” ifadelerini kullandı.

‘DENİZİ KAFESLE TARIYORLAR’

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Kooperatifin eski başkanı Yasedin Çidem ise bölgede yasadışı denizpatlıcanı avının 2016 yıllarında başladığını belirterek, “Bu tarihten önce, 5 yıllık bir dönem içinde avcılık serbestti ancak algarnayla değil, dalgıçlık yöntemiyle. Burada yoğun bir denizpatlıcanı rezervi olduğu anlaşıldı ve algarnacılara da böylece gün doğmuş oldu. Algarna yöntemi Türkiye genelinde yasak bir avcılık yöntemidir. Algarnacılar, 2016 yılından beri Mordoğan bölgesinde biz balıkçılara yaklaşık 1.5 milyon TL zarar verdi” diye konuştu.

Balıkçı Halil Tunç da “Denizin dibine kafes indirip dibi taraya taraya geliyorlar. Her yeri mahvediyorlar” dedi.