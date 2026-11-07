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Denizolgun’un ölümü... Başsavcılık ek rapor istedi

Güncelleme Tarihi:

#Arif Ahmet Denizolgun#Beyin Kanaması#Adli Tıp
Denizolgun’un ölümü... Başsavcılık ek rapor istedi
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un (61) ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu Başkanlığı’ndan ek rapor istedi.

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Kurul, önceki gün Denizolgun’un doğal ölüm sonucu hayatını kaybettiğine, ölümünün beyin kanaması sonucu gerçekleştiğine ilişkin raporu başsavcılığa göndermişti. Denizolgun’un, 2016’da Beykoz’daki evinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma açılmıştı.

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#Arif Ahmet Denizolgun#Beyin Kanaması#Adli Tıp

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