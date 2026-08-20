Denizolgun’un kabri açıldı

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10 YIL SONRA SUÇ DUYURUSU

Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu, cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016’da Beykoz’daki evinde hayatını kaybetti. Beyin kanaması sonucu öldüğü belirtilen Denizolgun, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Denizolgun’un kardeşi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, yaklaşık 10 yıl sonra 20 Ocak 2026’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Arif Ahmet Denizolgun’un vefatının şaibeli olduğu iddia edilerek araştırılması istendi. Arif Ahmet Denizolgun’un kız kardeşi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş, kız kardeşinin oğlu ve cemaatin şimdiki lideri suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş ve tespit edilecek diğer şüphelilerin ‘tasarlayarak kasten öldürme’den yargılanmaları talep edildi.

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FAİLİ MEÇHUL BAŞVURUSU

Fatih Süleyman Denizolgun, 13 Ağustos 2026’da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na da başvuruda bulundu.

Bu gelişmelerin ardından 18 Ağustos 2026’da, vefatının ve hazırlanan otopsi raporunun şüpheli olduğu iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Arif Ahmet Denizolgun’un Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin açılmasına karar verildi.

KARACAAHMET’TE SIKI ÖNLEMLER

Fethi kabir işlemi için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle mezarlığın bütün girişleri kapatıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan işlemler saat 12.00 sıralarında tamamlandı. Ekiplerin yaptığı işlemlerin ardından mezarlığın kapıları açıldı.

ZEHİRLENME VARSA 10 YIL SONRA ÇIKAR MI

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, Hürriyet’in “Zehirlenme olayı varsa, ölümden 10 yıl sonra yapılacak incelemede tespit edilebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tespit edilebilir. Mezar yerini açtığımızda elimizde ne materyal geçeceğiyle ilişkili bir şey bu. 10 yıl geçtiği için biz normalde sadece kemik doku bekliyoruz. Ama kemik doku yanında, tırnak, saç, kefen parçası, belki yumuşak doku ele geçerse analizler o zaman daha sağlıklı yapılır. Mesela Turgut Özal, 1993’te ölüp de cenazesi 18 sene sonra mezardan çıkartıldığında hiç bozulmadığı için tam bir otopsi işlemi yapıldı. Ve bütün zehirler de arandı. Orada 4 tane zehir iddiası vardı. Hepsi analiz edilebildi. Böyle bir analizde yaklaşık 150 tane maddeye bakılır zehir olarak.

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HAFTAYA BELLİ OLUR

Adli Tıp ekibi hafta sonunda çalışır. Pazartesi, salı, çarşamba çıkmış olur bütün analizler. Sonra eski tıbbi bilgileri de gelir. Çünkü milletvekili, bakan olduğu için zaten onlar kayıtlıdır. Bir de ilk öldüğünde 2016’da otopsi yapıldı deniyor. Oradaki rapor da gelir. Orada yapılan analizlerin doku örnekleri Adli Tıp’ta şu an duruyordur zaten. Onlar belki bir daha analiz edilir.

◊ (Darp varsa) Adli osteoloji diye bir bilim var. Orada böyle bir şey yapılabiliyor. Bu kırık yeni mi, ilgi mi, ölüme sebep verir mi, vermez mi hepsi ortaya konabiliyor.

◊ (Ölüm nedeni beyin kanaması ya da kalp kriziyse anlaşılır mı) Sırf kemik çıkarsa edilemez. Yumuşak doku olmadığı için nerede ne kan var onları tespit edemeyeceğiz. O tür lezyonlar ilk iki ayda tespit edilir.”

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DİLEKÇEDEKİ ŞÜPHELER

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede özetle şu iddialara yer verildi: “Ahmet Arif Denizolgun, 7 Eylül 2016’da Beykoz’da bulunan at çiftliğinde ölü bulunmuştur. Söz konusu ölüme ilişkin birçok şüpheli durum mevcuttur. Bu şüpheli durumlar Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya ilişkin bilgi notunda da yer almaktadır. O esnada çiftlikte çalışmakta olan bir çiftlik çalışanının vermiş olduğu ifadeler incelendiğinde birçok çelişkinin ve hafife alınamayacak düzeyde cinayete ilişkin kuvvetli şüphelerin bulunduğu anlaşılacaktır. Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow’un ifadesinde dikkat çeken hususlar şunlardır: ‘Ahmet Bey’in ata binmek üzere çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen 36 saat boyunca Ahmet Bey’i görmemiş, haber almamıştır. Buna rağmen halen hiçbir şekilde merak etmemiş, şoför Murat’ın ricası üzerine eve girmiştir. Ev anahtarının kapıda bırakılması hayatın olağan akışına uygun değildir. Şoför Murat’ın çiftliğe gelip 6 saat Ahmet Bey’i beklemesi ve çıkma ihtimali bulunan saatten 2 saat önce çiftlikten ayrılması dikkat çekicidir. Polis tutanaklarında Ahmet Bey’in ağzından yoğun kabarcıklı kan çıkışı olduğu yer alırken şahıs ifadede Ahmet Bey’in hareketsiz olduğu ve seslendiğini söylemiştir. Kandan bahsetmemiştir.’”

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ALİHAN KURİŞ’İN GSM OYUNU

- SORUŞTURMADA Alihan Kuriş’in iletişim trafiğini gizlemeye yönelik yöntemler kullandığı, takip edilmemek amacıyla başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı belirlendi.

TAKİP EDİLMEMEK İÇİN

Savcılık tespitlerine göre Kuriş, G. Gıda’da sigortalı olarak çalışan A.K. adına kayıtlı 0532 676 XX XX numaralı GSM hattını kullandı. Kuriş’in bu yöntemi gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmek ve takip edilmemek amacıyla kullandığı değerlendirildi. Ayrıca Kuriş’in emniyet ve savcılık ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

HİLEYLE HİSSE DEVRİ

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Arden Gıda’nın yüzde 90 hissesi Arif Ahmet Denizolgun’a, yüzde 5’er hissesi de Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e aitti. Denizolgun’un vefatıyla hissesi varisleri Mehmet Beyazıt Denizolgun ve Ayşe Gülderen Kuriş’e devredilecekti. Kuriş kardeşler, genel kurulda Mehmet Beyazıt Denizolgun’un hissesini 500 bin liraya satın alındı gösterip üzerine geçirdi. Ancak Denizolgun yargı yoluyla hissesini geri aldı. ANKARA