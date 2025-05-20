Denizli’den Muğla’ya çalışmaya gitmişti... Cinayette sevgili izi

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MUĞLA Fethiye’ye bağlı Esenköy Mahallesi’nde önceki gece, ihbar üzerine İbrahim Solak’ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Solak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak’ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından MUĞLA Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, İbrahim Solak’ın ev arkadaşını gözaltına aldı.

BAHÇE DUVARINDAN ATLAYIP EVE GİRDİLER

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak’ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten Solak’ın ev arkadaşı, serbest bırakıldı. Polis, 3 şüpheliyi Manisa’da yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak’ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Ekipler 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi. Motosiklet tamircisi olan Solak’ın otellerde çalışmak için Denizli’den bir süre önce Fethiye’ye gittiği öğrenildi.