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Denizli’den Muğla’ya çalışmaya gitmişti... Cinayette sevgili izi

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#İbrahim Solak#Cinayet#Muğla
Denizli’den Muğla’ya çalışmaya gitmişti... Cinayette sevgili izi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

İbrahim Solak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Solak’ın sevgilisinin arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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MUĞLA Fethiye’ye bağlı Esenköy Mahallesi’nde önceki gece, ihbar üzerine İbrahim Solak’ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Solak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak’ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından MUĞLA Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, İbrahim Solak’ın ev arkadaşını gözaltına aldı.

BAHÇE DUVARINDAN ATLAYIP EVE GİRDİLER

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak’ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten Solak’ın ev arkadaşı, serbest bırakıldı. Polis, 3 şüpheliyi Manisa’da yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak’ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Ekipler 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi.  Motosiklet tamircisi olan Solak’ın otellerde çalışmak için Denizli’den bir süre önce Fethiye’ye gittiği öğrenildi.

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#İbrahim Solak#Cinayet#Muğla

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