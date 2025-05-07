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Denizli'den acı haber! İki genç hayatını kaybetti: Biri 22, diğeri 19 yaşındaydı...

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#Denizli#Ali Şahin#Umut Cırban
Denizliden acı haber İki genç hayatını kaybetti: Biri 22, diğeri 19 yaşındaydı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 16:36

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin (22) ile yanındaki Umut Cırban (19) öldü, Ali Özsan ise yaralandı.

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Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Acıpayam istikametine giderken Ali Şahin’in kontrolünü yitirdiği 20 AAG 689 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Şahin ile yanındaki Umut Cırban ve Ali Özsan'ı çıkardı.

Denizliden acı haber İki genç hayatını kaybetti: Biri 22, diğeri 19 yaşındaydı...

Sağlık ekibi Umut Cırban ile Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Cırban ile Şahin'in cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizliden acı haber İki genç hayatını kaybetti: Biri 22, diğeri 19 yaşındaydı...

 

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#Denizli#Ali Şahin#Umut Cırban

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