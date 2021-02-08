MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
GeriGündem Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 1294 gram esrar, 119 gram eroin, 26 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1065 birim bonzai, 451 yeşil reçeteyle satılan hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 tabanca, 5 mermi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle