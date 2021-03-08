Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente başka illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin aracını durdurdu. Aramada, şüphelilerin iç çamaşırları içine gizlenmiş 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bağlantılı olduğu tespit edilen 30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 59 gram eroin, 32 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar ve 75 sentetik hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 122 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.