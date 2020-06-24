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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Denizli'deki terör operasyonunda 2 tutuklama

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Denizli'deki terör operasyonunda 2 tutuklama
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DENİZLİ'de, terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'e yönelik operasyonda yakalanan ve yurt dışından ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin saklandıkları hücre evlerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin, Suriye'de El-Kaide ve DEAŞ adına çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Denizli'ye geldikleri bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Denizli polisinin düzenlediği operasyon, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, polislerin hücre evlerine yaptığı şok operasyon ve şüphelilerin gözaltına alınmaları yer alıyor.

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