Denizli’deki sarsıntılar sonrası kritik uyarı: ‘Sismik boşluklar kaygı verici’ | Kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

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Son günlerde Türkiye’nin farklı noktalarından peş peşe deprem haberleri gelirken, gözlerin çevrildiği bölgelerden biri de Denizli oldu. Kentte son dönemde meydana gelen sarsıntılar, bölgedeki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı.



Honaz ilçesinde dün sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaklaşık yarım saat sonra 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD 3,9 büyüklüğünde depremin derinliğini 15.4 kilometre 3,8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliğini ise 13.69 kilometre olarak açıkladı.

Kentte daha önce 9 Mart’ta dikkat çeken bir deprem meydana gelmişti. O dönem sabah saatlerinde Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından aynı gece 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti. Sonraki süreçte bölgede küçük çaplı depremler yaşanmıştı.

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Denizli’de meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki fay hatları yeniden gündeme gelirken, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Batı Anadolu’nun aktif fay yapısına dikkat çekti.

Özellikle Pamukkale Fayı’nın geçmişte büyük depremler ürettiğini belirten Prof. Dr. Pampal, Pamukkale’nin de bu hareketli tektonik yapı içerisinde yer aldığını aktardı. Pamukkale’deki sıcak su kaynaklarının da faylarla bağlantılı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Pampal, “Özellikle Pamukkale’ye gidenler, orada daha önce yaşanan büyük depremlerin izlerini mutlaka görmüştür. Milattan sonra 300’lü yıllardan itibaren Denizli’de çok sayıda yıkıcı deprem yaşandı” ifadelerini kullandı.

“BATI ANADOLU BİNLERCE FAYDAN OLUŞAN BİR SİSTEM”

Batı Anadolu’nun Ege graben sistemi olarak adlandırılan neotektonik yapı içerisinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki ana fay zonlarının Denizli çevresinde birbirleriyle kesiştiğini anlattı. Kuzeyde İzmir Körfezi’nden başlayarak Denizli’ye kadar uzanan Gediz Grabeni’nin önemli fay zonlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Pampal, güneyde ise Büyük Menderes ve Küçük Menderes grabenlerinin bulunduğunu kaydetti.

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Bu fay sistemlerinin tarih boyunca bölgede büyük yıkımlara neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Pampal, arkeolojik kazıların da söz konusu depremlerin izlerini ortaya koyduğunu belirtti. Özellikle Aydın ve çevresindeki antik yerleşimlerin depremlerden ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan uzman isim şöyle devam etti:

“Biz Batı Anadolu’yu bir yelpazeye benzetiriz. Kuzey-güney yönlü açılan bir sistemdir. Bu yelpazenin iki parmakla tutulup ön tarafının açıldığı yeri Denizli olarak düşünün. Bir tarafta Gediz Grabeni, diğer tarafta Büyük Menderes Grabeni var. Bunlar Denizli’de buluşuyor ve doğuya doğru devam ediyor.”

“HONAZ’DAKİ DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL”

Dün meydana gelen depremin Honaz’da gerçekleştiğini hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin aktif fayların devamında bulunduğuna işaret etti. Honaz çevresindeki sarsıntının beklenmedik olmadığını belirten Prof. Dr. Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:

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“Bu depremler hiç sürpriz değil. Maalesef burada 7’yi bulan büyüklükte deprem üretecek ve enerjisini biriktirmiş Pamukkale Fayı gibi faylar var. Hatta bölgedeki Hierapolis kentinin zamanında büyük depremlerle hasarlar aldı yıkıldı, terk edildi. Zaten bir yerde sıcak su varsa, kaplıca varsa orada aktif fay demektir.”

“SİSMİK BOŞLUKLAR KAYGI VERİCİ”

Mart ayında Buldan’da meydana gelen depremin ardından yaptığı değerlendirmede ‘sismik boşluk’ kavramına dikkat çektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Süleyman Pampal, son depremlerin ardından da endişesinin sürdüğünü belirtti:

“Sismik boşluk, uzun süredir kırılmayan ve kırılmak için gerekli enerjiyi biriktirmiş fayları işaret etmek amacıyla kullandığımız kavram. Bundan sonra olacak büyük depremin ilk olarak nerede olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak bu boşluklar kaygı verici.”

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Bölgede 4-5 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra 6 büyüklüğüne kadar sarsıntıların da beklenebileceğini söyleyen uzman isim, bununla birlikte bazı fayların 7 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu tekrar yineleyerek Pamukkale Fayı’nı bu kapsamda değerlendirdi.

“DENİZLİ’NİN ZEMİN VE YAPI STOKU DEPREME UYGUN DEĞİL”

Denizli kent merkezinin zemin özellikleri ve yapı stokuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, kentin deprem riski yüksek diğer şehirlerden önemli ölçüde farklı olmadığını belirtti:

“Denizli şehrimiz de diğer depremselliği yüksek şehirlerimizden pek farklı değil ne yazık ki. Zemini ve yapı stoku depreme uygun ve dayanıklı değil. Türkiye ortalamasına çok yakın bir bölge.”