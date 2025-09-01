Denizli ve Karabük'te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Haberin Devamı

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti. Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

KARABÜK’TEKİ YANGIN 2’NCİ GÜNÜNDE

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasındaki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçe ve illerden Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol almak için gece karadan müdahaleyi sürdürürken, sabah saatlerinde de helikopterle havadan müdahaleye devam edildi.

‘KISA SÜREDE YAYILABİLİYOR’

Gece yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınının kontrol altına alınması ile ilgili devletin tüm kurumlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirterek, “Yangın rüzgarın etkisiyle zaman zaman hızlı yayılıyor. Harmancık köyünde 10 hanede yaşayan 18 vatandaşımız can güvenliği nedeniyle kısa süreli tahliye edildi, yangın riskinin ortadan kalkmasının ardından evlerine güvenli şekilde yeniden döndüler. Yangının çıktığı bölgenin rakımı yüksek, mevsim kurak ve rüzgar güçlü esiyor. Bu nedenle yangın kısa sürede yayılabiliyor. Şu an için herhangi bir evin zarar görmesi söz konusu değil. Gün batımına kadar 5 helikopter ile müdahale edildi, an itibarıyla yangına 164 araç ve 590 personelle karadan güçlü şekilde müdahale ediliyor. İnşallah yangının tamamen kontrol altına alındığı haberini hep birlikte paylaşırız" diye konuştu.