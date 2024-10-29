Denizli'deki orman yangını altıncı gününde sürüyor

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Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını altıncı gününde de sürüyor. Sarp, dik ve kayalık arazide devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder, 14 ilk müdahale aracı katılıyor. Havadan helikopterler yangına müdahale ederken, karadan ise ekiplerin alevlerle zorlu şekilde mücadelesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.