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Denizli'deki orman yangını altıncı gününde sürüyor

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#Denizli#Orman Yangını#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 15:11

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağında 24 Ekim'de çıkan orman yangını altıncı gününde sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

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Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını altıncı gününde de sürüyor. Sarp, dik ve kayalık arazide devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder, 14 ilk müdahale aracı katılıyor. Havadan helikopterler yangına müdahale ederken, karadan ise ekiplerin alevlerle zorlu şekilde mücadelesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.

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#Denizli#Orman Yangını#İtfaiye

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