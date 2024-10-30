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Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı

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#Denizli#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü
Denizlideki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 05:55

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6’nci gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı öğrenildi.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

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#Denizli#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü

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