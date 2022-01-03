Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeleri tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık arandığı tespit edilen 4 kişi ile 'terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı