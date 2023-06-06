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Denizli’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü

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#Zehirli Örümcek#Denizli#Mehmet Mulcar
Denizli’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:26

Denizli’de zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği görüldü.

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Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü. Mulcar'ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.

Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi. Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.

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Denizli’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Denizli’de zehirli uğur böceği örümceği görüldü

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#Zehirli Örümcek#Denizli#Mehmet Mulcar

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