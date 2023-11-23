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Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır, 29 yaralı

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#Denizli#Çardak#Tayland
Denizlide yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 2si ağır, 29 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 15:30

Denizli'nin Çardak ilçesinde, tur otobüsü, otomobille çarpıştı. Kazada 27'si Taylandlı, 29 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak ilçesi girişindeki Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Konya'ya Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork'un kullandığı 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, kavşakta tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan tur otobüsü, kavşak içindeki yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile 27 turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, ulaşımı yan yollardan sağladı. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çardak ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 turistin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Denizlide yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 2si ağır, 29 yaralı

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otomobil ve tur otobüsü çekicilerle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Çardak#Tayland

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