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Denizli'de yol kenarında kadın cesedi bulundu! Elleri ve ayakları bağlı...

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#Ceset#Pamukkale#Denizli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 09:45

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu. En az 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Bugün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkizine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.

Denizlide yol kenarında kadın cesedi bulundu Elleri ve ayakları bağlı...


Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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Denizlide yol kenarında kadın cesedi bulundu Elleri ve ayakları bağlı...

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#Ceset#Pamukkale#Denizli

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