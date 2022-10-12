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Denizli'de vahşet! Fare zehri ile öldürmüş, cesedi el arabasıyla 2 km taşımış

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#Denizli#Pamukkale#Nadia Nori
Denizlide vahşet Fare zehri ile öldürmüş, cesedi el arabasıyla 2 km taşımış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:54

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulanan kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi. Noori'nin, vatandaşı olan sevgilisi Sabour S. (21) tarafından fare zehriyle öldürüldüğü tespit edildi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış kadının cesedinin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Yapılan otopside fare zehriyle zehirlendiği tespit edilen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour S. tarafından zehir verilerek öldürüldüğünü tespit etti.

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Denizlide vahşet Fare zehri ile öldürmüş, cesedi el arabasıyla 2 km taşımış

BİRKAÇ GÜN EVDE SAKLADIĞI CANSIZ BEDENİ, EL ARABASIYLA 2 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Kıskançlık nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin ise birkaç gün evde saklandığı ortaya çıktı.

Sabour S.'nin, Noori'nin cesedini dün el arabasına koyup 2 kilometre götürdükten sonra araziye attığı belirlendi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Denizli#Pamukkale#Nadia Nori

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