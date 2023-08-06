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Denizli'de vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu öldürdü

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#Denizli#Tavas#Cinayet
Denizlide vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 17:26

Denizli'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24), tartıştığı eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Yaka Mahallesi'ndeki bir evin ikinci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip, Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında tartışma çıktı.

Denizlide vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu öldürdü

Ümit Mutlu Akpınar, mutfaktan aldığı bıçak ile eşini defalarca bıçakladı. Akpınar, ardından annesinin çığlıklarını duyup, balkona koşan eşinin önceki evliliğinden oğlu Macit Gül'e de bıçakla saldırdı. Anne ile oğlu hayatını kaybetti, şüpheli suç aleti bıçak ile gözaltına alındı.

Denizlide vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu öldürdü

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Cenazeler Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları haberi alınca sinir krizi geçirdi. Ümit Mutlu Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Soruşturma sürüyor. 

Denizlide vahşet: Eşini ve üvey çocuğunu öldürdü

 

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#Denizli#Tavas#Cinayet

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